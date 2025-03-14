По требованию России из переговорной группы по завершению войны в Украине был исключен специальный представитель Дональда Трампа Кита Келлога, пишет издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Кремле.

Келлог не устраивает РФ. Фото из открытых источников

По словам российского чиновника, российский диктатор Владимир Путин считает Кита Келлога приближенным к Украине.

"Он слишком близок к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – сообщил источник.

Чиновник администрации Дональда Трампа подтвердил NBC News, что Россия не хотела привлекать Кита Келлога к переговорам.

Как известно, Кит Келлог отсутствовал на встречах в Саудовской Аравии в феврале и марте, когда США общались с представителями России и Украины соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

