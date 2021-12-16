Риск финансовой стабильности: российский Центробанк планирует запретить криптовалюты

Российский центробанк хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России, видя риски для финансовой стабильности в росте количества криптовалютных транзакций. Такое заявление сделали два источника на финансовом рынке, близкие к банку. Об этом сообщает Reuters.

Возле Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке развевается российский флаг - Reuters

Ведущая криптовалюта биткоин упала после отчета до 48 656 долларов с уровня около 49 144 долларов, который наблюдался незадолго до этого.

Россия годами выступает против криптовалют, заявляя, что они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. В конце концов, в 2020 году они придали им юридический статус, но запретили их использование в качестве платежного средства.

Сейчас Центробанк ведет переговоры с игроками рынка и экспертами о возможном запрете.

Источник, близкий к Банку России, сообщил, что нынешняя позиция Центробанка – "полный отказ" от всех криптовалют.

В ответ на запрос Reuters о комментарии Центральный банк заявил, что готовит консультативный отчет, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу.

Как сообщали ранее "Комментарии", известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla будет принимать криптовалюту в качестве платы за свою продукцию. Илон Маск рассказал, что основанная им компания Tesla в виде эксперимента начнет продавать некоторые вещи с символикой бренда по криптовалюте Dogecoin. Как пишет издание Investing, на фоне этого заявления стоимость криптовалюты Dogecoin выросла более чем на 20%. В настоящее время ее стоимость составляет 0,19 доллара за единицу.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск задумался бросить работу и поинтересовался, что об этом думают подписчики.

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