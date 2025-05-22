«Родина-мать» больше не зовет: в России внутри монумента умер ректор вуза

Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента "Родина-мать зовет!". Об этом сообщает о кремлевском издании РИА-новости.

Ректор российского вуза, который умер в монументе

Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.





По данным музея, экскурсия по Мамаеву кургану была организована для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования".

"После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родина-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия. Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.

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