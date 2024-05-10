Родственник Путина может получить высокий пост в РФ: что об этом известно

Родственник российского диктатора Владимира Путина, а также два сына его ближайших соратников могут получить высокие должности.

Кремль готовит изменения в правительстве. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева могут назначить на должность министра энергетики в составе нового правительства.

Издание отмечает, что Цивилев является родственником Путина — он женат на двоюродной племяннице президента Анне, владеющей 70% угледобывающей группы "Колмар".

Кроме того, пишет издание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Путину назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, являющегося сыном друга Путина, председателя совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука. А пост вице-премьера в составе нового правительства может занять нынешний глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын еще одного близкого друга Путина Николая Патрушева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.