На рабочем обеде президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко гостям было предложено эксклюзивное меню. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Владимир Путин

В частности, сообщается, что в меню присутствовали изысканные блюда: роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики, фаршированные телятиной и вялеными томатами, грибная похлебка с копченой сметаной, шербет из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом. усом, а на десерт – мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.

Кроме того, отмечается, что к блюдам подавали российские вина урожая 2020-2021 годов, а для соблюдающих пост было предусмотрено отдельное меню.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после напряженного обсуждения в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом было отменено не только подписание соглашения и совместную пресс-конференцию, но и официальный обед, запланированный по этому поводу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. По ее словам, решение упразднить обед было личной инициативой президента Трампа. "Президенту понравился обед. Он фигурально и буквально съел обед президента Зеленского", — отметила Левитт.

Также "Комментарии" рассказывали , что Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Известно, что эти переговоры продлятся два дня. Президент Беларуси уже назвал РФ "старшим братом" и поднял тему размещения в его стране ракет "Орешник".



