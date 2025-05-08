В новом документальном фильме "Москва. Кремль. Путин. 25 лет", недавно вышедшем на российском телеканале "Россия 1", президент России Владимир Путин впервые показал свою личную кухню в Кремле. Этот жест преследовал цель продемонстрировать его "близость к народу" и скромность, однако есть сомнения, соответствует ли это реальному стилю жизни кремлевского лидера.

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В фильме Путин приглашает журналиста Павла Зарубина в свою квартиру, где они обсуждают разные аспекты его жизни и политики. В ходе этого визита президент России показывает свой холодильник, в котором, по его словам, есть обычные продукты, доступные каждому гражданину страны. Среди них – кефир, яйца, сметана и сыр. Этот момент был подчеркнут как доказательство его скромности и связи с народом.

Однако журналисты и эксперты обращают внимание на некоторые детали, которые подвергают сомнению такую картину. Во-первых, продукты, показанные в холодильнике, доступны в массовых торговых сетях, таких как "Перекресток", "Пятерочка" и "Дикси". Это может свидетельствовать о том, что они были специально избраны для съемок, чтобы создать впечатление "народности" Путина.

Во-вторых, есть противоречия между показанной скромностью и известными фактами о роскошной жизни президента. Например, приписываемый Путину дворец в Геленджике обставлен люксовой мебелью эксклюзивных итальянских марок, а в интерьере используются ковры за 16 млн рублей и люстры за 48 млн грн. Эти факты подвергают сомнению заявленную скромность президента.

Кроме того, после выхода фильма в сети появились многочисленные посты кремлеботов, активно комментировавшие содержимое холодильника Путина. Это может свидетельствовать об организованной кампании по продвижению образа президента как "простого и доступного" лидера.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подписания законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новый пакет санкций против России.