6 августа в Москву прибыл спецпредставитель президента США Стив Виткофф, который должен был встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Визит должен стать событием, которое будет ассоциироваться с важными дипломатическими результатами. Однако российские медиа, как всегда, сделали акцент не на сути переговоров, а на завтраке американского чиновника.

Фото: скриншот

Перед встречей с кремлевским лидером Виткофф заказал блюдо с красноречивым названием — "La Grande чебурек". И именно в этот момент российские пропагандисты поспешили представить как символическую победу: мол, даже американский дипломат не смог устоять перед "российской кухней". Фото чебурека мгновенно разлетелось росСМИ, пытавшимся превратить обычный заказ еды в акт "признания" России.

Самый большой абсурд развернулся в эфире телеканала "Москва24", где ведущая с пафосом съела такой же чебурек в прямом эфире, восторженно комментируя его "доступную цену", щедрую начинку и даже выдуманное "геополитическое значение".

Впрочем, реальная ирония ситуации в том, что чебурек, который подали как элемент русской культуры, на самом деле является традиционным крымскотатарским блюдом — частью культуры народа, подвергшимся репрессиям со стороны СССР, а впоследствии и современной России.

Относительно самой миссии Виткоффа источники утверждают, что Кремль инициировал разговор в попытке уменьшить риск новых санкций, которыми пригрозил президент США Дональд Трамп. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры оказались "конструктивными" и, в частности, включали обсуждение ситуации в Украине. Сам Трамп назвал встречу своего посланника с Путиным "очень продуктивной".

