Россией руководит не Путин: кто взял власть и действует от его имени

Кремлевский диктатор Владимир Путин постепенно теряет авторитет даже среди ближайшего окружения, где все больше людей задумываются над его заменой. Российский диктатор пытается минимизировать риски, отвергая даже древних соратников.

Владимир Путин

Как заявил общественный деятель Ростислав Мурзагулов, единственной его опорой остается узкий круг, связанный с семьей. Впрочем, добавил он, даже среди этих людей могут быть те, кто способен отстранить Путина от власти.

По словам эксперта, российский диктатор больше не выполняет свою ключевую функцию, которая помогала ему оставаться у власти в течение десятилетий. Он больше не является арбитром, и его перестали слушать. Эксперт добавил, что даже глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к возможным изменениям, переписывая свои активы и обеспечивая будущее своих детей, потому что опасается, что после потери Путиным власти может лишиться всего.

Понимание того, что Путин стал ненужным уже распространено среди политической элиты. Остается только технический момент – кто-то должен решиться на шаг, который приведет к смене власти в России.

Мурзагулов отмечает, что у диктатора больше нет доверенных лиц в своем окружении. Он дистанцировался даже от старых союзников, таких как Сергей Шойгу и Николай Патрушев. В схожих вариантах диктаторы традиционно опираются на семью.

"У Путина есть дочь Екатерина Тихонова, возле которой сформировались люди. Их в кулуарах России называют "тихоновский кружок", который фактически уже управляет страной, – сказал эксперт.

Одной из ключевых фигур этой группировки является Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, занимающийся международными вопросами. По мнению эксперта, его политическая карьера только набирает обороты.

Иронично, но наиболее вероятно, что именно из окружения Путина и поступит решение о его устранении. Не исключено даже физическое отстранение диктатора. Хотя его дочь непосредственно этого не сделает, в ее кругу есть люди, способные на такие действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме назвали Путина самым ценным активом России.



