Российская экономика полностью переориентирована на военные нужды, что может повлечь за собой серьезные внутренние проблемы, отметил в эфире 24 канала экономист Иван Усс.

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По его словам, Россия тратит колоссальные средства на ведение полномасштабной войны против Украины, что приводит к росту инфляции. Эксперт подчеркнул, что российский Центробанк пытается умерить этот процесс путем повышения учетной ставки. В декабре 2024 года рассматривалась возможность ее увеличения с 21% до 23%, однако, по слухам, Кремль вмешался, и политические интересы возобладали над экономическими – решение так и не приняли.

В настоящее время, отмечает Усс, главной проблемой России является чрезмерная милитаризация экономики, из-за чего страна фактически живет в условиях военного времени. Это подвергает сомнению ее заинтересованность в завершении войны.

"Если будет перемирие, то оккупанты, которые сейчас получают сумасшедшие деньги, возвращаются домой и получат в 15 или 20 раз меньше зарплаты. Что-то мне подсказывает, что множество людей с оружием в руках могут создать революционную ситуацию, как это было в российской истории", — отметил Усс.

В целом эксперт сомневается, что Россия действительно стремится к миру, ведь ее экономика слишком тесно связана с ведением войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его администрация заиграют с кремлевским диктатором Путиным в вопросе войны, которую РФ ведет против Украины. Впрочем, ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так комментируют эксперты заявление Сергея Лаврова, что РФ не остановится на линии разграничения, потому что в РФ есть Конституция.





