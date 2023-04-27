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России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями - секретные документы

По обнародованным вроде бы секретным данным, попавшим в открытый доступ, у РФ большие проблемы

27 апреля 2023, 21:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Нехватка личного состава в войсках национальной гвардии помешает России установить полный контроль над всеми оккупированными территориями Украины, говорится в предположительно одном из секретных документов Министерства обороны США, попавших в сеть в результате масштабной утечки и изученных российской службой "Радио Свобода", пишут "Комментарии".

России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями - секретные документы

Чтобы контролировать оккупированные украинские территории в РФ нет сил

Из документа, датируемого концом февраля 2023 года, следует, что в августе 2022 года на украинской территории находились не менее 27,5 тысячи военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор как отмечается в документе, эти войска понесли существенные потери. В сообщении отмечается: национальная гвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по содержанию захваченных Россией территорий по линии фронта, что еще больше усугубило недостаток личного состава.


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Войска Росгвардии) были образованы из служащих Внутренних войск МВД РФ в 2016 году. По официальным данным на 2017 год, в рядах Росгвардии находились 340 тысяч сотрудников.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав Росгвардии части ОМОН, с помощью которых Россия планировала поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

Однако на занятых Россией украинских территориях регулярно происходят покушения на российских военных, чиновников, а также на украинцев, сотрудничающих с оккупационными властями. По подсчетам украинских журналистов, только за 2022 год на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины было убито 12 чиновников и силовиков, преимущественно украинских граждан, которые сохранили или заняли должности после оккупации.

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