logo

BTC/USD

104268.70

ETH/USD

2571.70

LTC/USD

103.52

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия России поставили ультиматум, если Путин не пойдет на прекращение огня: в Кремле отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

России поставили ультиматум, если Путин не пойдет на прекращение огня: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков ответил на угрозы введения новых санкций против России, если не будет временного перемирия от Путина.

сегодня, 16:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России "нельзя" использовать "язык ультиматумов". Таким образом, представитель Путина ответил на призыв Владимира Зеленского и лидеров Европы пойти на 30-дневное прекращение огня на войне в Украине.

России поставили ультиматум, если Путин не пойдет на прекращение огня: в Кремле отреагировали

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле прокомментировал требование Запада принять временное перемирие на 30 дней, начиная с 12 мая.

"Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", — коротко сказал Песков.

Ранее представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Москва имеет время до конца дня 12 мая, чтобы пойти на перемирие без предварительных условий. В противном случае против России введут новые санкции.

Напомним, что 10 мая Владимир Зеленский, лидеры Германии, Франции и Великобритании, обратились к Путину с предложением режима прекращения огня на 30 дней. В ответ русский диктатор предложил переговоры в Турции на 15 мая. Зеленский призвал сначала прекратить огонь, чтобы показать из Моквы шаг к миру, однако в итоге заявил готовность приехать в Стамбул для прямых переговоров с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле отреагировали на предложение по переговорам в Турции и объявили позицию Путина.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия, в частности, речь идет о санкциях против РФ и увеличении помощи Украине. Как объяснил Сибига, российскому диктатору следует знать о последствиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости