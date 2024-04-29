Россия активно увеличила выдачу виз гражданам двух стран

Россия в 2023 году увеличила выдачу виз на 400% для граждан Китая и на 200% для граждан Туркменистана по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россия в 4 разы увеличила выдачу виз для граждан Китая. Фото из открытых источников

Согласно данным консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, опубликованного российскими СМИ, в 2023 году граждане Китая стали лидерами по количеству выданных виз. В 2022 году Россия выдала китайцам 55 тыс. виз, в то время как в 2023 году количество возросло до 288 тыс., или на 423%.

На втором месте по количеству выданных виз Россией оказались граждане Туркменистана – более 77 тыс. виз, что на 248% больше, чем в 2022 году, когда было выдано почти 21 тыс. российских виз.

Тройку лидеров замыкают граждане Германии, получившие почти 59 тыс. российских виз, что на 22% больше, чем в прошлом году. Кроме Германии, Россия также увеличила выдачу виз гражданам стран ЕС из Латвии и Литвы, а уменьшила для эстонцев и итальянцев.

В пятерку с наибольшим количеством выданных российских виз попали также граждане Турции и Индии – прирост составляет 22,5% и 37,3% соответственно. Иран оказался на шестом месте с приростом в 26%, а всего иранцам выдали более 40 тыс. российских виз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вербует граждан Индии для войны в Украине. Индия официально получила тела своих граждан, которые погибли поддержав российскую агрессию в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском олигархе, который объявил, что из-за санкций против России переносит часть своего бизнеса в Китай.