После того как администрация Дональда Трампа прекратила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), Россия планирует заполнить образовавшийся геополитический вакуум, запустив собственную программу международной помощи. Об этом рассказал руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков в интервью РБК.

Фото: скриншот

USAID много лет служило важным инструментом внешней политики США, реализуя программы развития, гуманитарной поддержки, здравоохранения и образования. Из-за этих инициатив Вашингтон выстраивал положительный имидж и укреплял глобальное влияние без прямого военного присутствия — то есть с помощью так называемой "мягкой силы"

В ответ на эту потерю присутствия США МИД РФ разрабатывает собственный законопроект о "содействии международному развитию". По словам Примакова, это позволит России действовать за границей эффективнее, без необходимости каждый раз принимать отдельные правительственные решения для простейших инициатив, таких как установка скамейки в парке.

Примаков уточнил, что Россия не стремится конкурировать с масштабами USAID, но ориентируется на скандинавские модели, в частности, пример Финляндии. Он также подчеркнул, что РФ должна активнее работать над международным присутствием, преодолеть устаревшие представления о "Русских домах" за границей и адаптироваться к новому динамичному миру.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что глава Пентагона Пит Гегсет принял решение о временном прекращении поставок оружия Украине, не согласовав свои действия с Белым домом. Этот шаг стал неожиданным для ключевых представителей администрации США и вызвал путаницу по поводу официального объяснения инцидента, сообщает CNN со ссылкой на пять осведомленных источников.