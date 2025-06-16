Россия близится к своему финалу: названа дата

Экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что РФ все ближе к концу своего существования. По его словам, для Кремля будет большим успехом, если Россия доживет до 2030 года.

Огрызко прогнозирует конец России. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о будущем России. По его словам, Россия все ближе к своему концу.

"Россия все равно, что бы там ни было, вышла на финальную линию своего развития. Она не сдержится при любых обстоятельствах. Мы просто не знаем, что станет триггером этого развала… Хочет этого Америка, хочет этого Трамп, или не хочет, значения это абсолютно не имеет. Потому что Советский Союз так же не желали, чтобы он закончился", — сказал Огрызко.

Дипломат прогнозирует, что для России конец существования может наступить уже в ближайшие пять лет.

"Если она доживет до 2030 года, я думаю, это будет большой исторический успех. Скорее всего, нет", — считает бывший глава МИД.

По его словам, Украина, страны ЕС и частично США заинтересованы в том, чтобы Россия как фактор дестабилизации глобального масштаба "прекратила свое существование",

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых деталях разговора Трампа с Путиным. Президент США рассказал, к чему готов Кремль. По его словам, российский диктатор может стать посредником в мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Путин может попытаться реализовать три сценария в ответ на спецоперацию "Паутина". Однако, по мнению украинского дипломата, все варианты Кремля станут финалом для российского диктатора.