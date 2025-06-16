Россия близится к своему финалу: названа дата

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Slava Kot
Экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что РФ все ближе к концу своего существования. По его словам, для Кремля будет большим успехом, если Россия доживет до 2030 года.
Огрызко прогнозирует конец России. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о будущем России. По его словам, Россия все ближе к своему концу.
Дипломат прогнозирует, что для России конец существования может наступить уже в ближайшие пять лет.
По его словам, Украина, страны ЕС и частично США заинтересованы в том, чтобы Россия как фактор дестабилизации глобального масштаба "прекратила свое существование",
Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых деталях разговора Трампа с Путиным. Президент США рассказал, к чему готов Кремль. По его словам, российский диктатор может стать посредником в мирных переговорах.
Также "Комментарии" писали, что Путин может попытаться реализовать три сценария в ответ на спецоперацию "Паутина". Однако, по мнению украинского дипломата, все варианты Кремля станут финалом для российского диктатора.
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