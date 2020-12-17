Россия будет наращивать поддержку Донбасса - Путин

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили о ситуации на Донбассе.
Президент России Владимир Путин
"Россия будет наращивать поддержку Донбасса"
Президент России отметил, что страна будет пытаться сотрудничать и двигаться в этом направлении. Владимир Путин также заявил, что, по его мнению, те, кто приходят к власти в Украине, опираясь на большинство, начинают колебаться, и "им не хватает политического мужества".
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.
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