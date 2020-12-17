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Россия будет наращивать поддержку Донбасса - Путин

"Им не хватает политического мужества", отметил президент России

сегодня, 12:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили о ситуации на Донбассе.

Россия будет наращивать поддержку Донбасса - Путин

Президент России Владимир Путин

"Прекращение боевых действий на Донбассе соблюдается... Украина публично заявила, что не будет выполнять Минские соглашения". 

"В одностороннем порядке ничего пересмотреть нельзя... Урегулирование неизбежно, но это зависит от Украины"

"Россия будет наращивать поддержку Донбасса"

Президент России отметил, что страна будет пытаться сотрудничать и двигаться в этом направлении.  Владимир Путин также заявил, что, по его мнению, те, кто приходят к власти в Украине, опираясь на большинство, начинают колебаться, и "им не хватает политического мужества". 

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.









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