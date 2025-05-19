Поговорив с президентом США, Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Также глава страны-агрессора рассказал, что туда должен входить. Его слова цитируют пропагандистские и СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы договорились с Трампом о том, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о предстоящем мирном договоре, в него войдут принципы, сроки, а также возможное прекращение огня на время",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что После переговоров с Трампом Путин сказал, что "главное для РФ". После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля перед пропагандистскими СМИ назвал главное требование РФ. Уже традиционно Путин требует устранить "первопричины этого кризиса".

"Беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру, чтобы мы нашли бы те компромиссы, которые устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России понятна. Главное для нас устранить первопричины, главное для нас устранить первопричины. помощник господин Ушаков разъяснят чуть позже, какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом", — сказал он.

Также "Комментарии" писали о том, что 19 мая ужина завершился разговор Трампа и Путина. После этого глава Кремля вышел в российские СМИ. "Комментарии" собрали главные тезисы по его выступлению. Путин сообщил, что провел разговор с Трампом, он длился более 2 часов. Разговор с Трампом был откровенным и содержательным





