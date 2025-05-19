Россия будет работать с Украиной над меморандумом: Путин ответил, что там пропишут

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Лиля Воробьева
Поговорив с президентом США, Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Также глава страны-агрессора рассказал, что туда должен входить. Его слова цитируют пропагандистские и СМИ.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что После переговоров с Трампом Путин сказал, что "главное для РФ". После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля перед пропагандистскими СМИ назвал главное требование РФ. Уже традиционно Путин требует устранить "первопричины этого кризиса".
Также "Комментарии" писали о том, что 19 мая ужина завершился разговор Трампа и Путина. После этого глава Кремля вышел в российские СМИ. "Комментарии" собрали главные тезисы по его выступлению. Путин сообщил, что провел разговор с Трампом, он длился более 2 часов. Разговор с Трампом был откровенным и содержательным
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