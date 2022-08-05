Россия будет следить за Украиной с космоса: подробности

Россия собирается запустить разведывательный спутник по заказу Ирана, однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post" со ссылкой на западных чиновников в сфере безопасности.

Запуск ракеты. Фото: ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям", во исполнение соглашения с Ираном.

Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении "Роскосмоса" подтверждается, что запуск позволит вывести на орбиту "оборудование дистанционного зондирования по запросу Исламской Республики Иран".

Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, пишет издание.

Издание допускает, что Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия, которая изо всех сил пыталась достичь своих военных целей во время пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте, заявили два чиновника на условиях анонимности, сославшись на деликатность, связанную со сбором разведданных.

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