Россия будет умолять о переговорах: Трамп имеет решение, как нажать на Путина

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Президент США Джо Байден предпринял ряд важных шагов по поддержке Украины, которые могут стать основой для действий следующего главы Белого дома, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович. В частности, по его мнению, ключевую роль в этом процессе играют санкции против России, позволяющие оказывать на нее экономическое давление и сэкономить время будущей администрации.
Путин и Трамп
Кроме того, по его словам, в список мероприятий также входят финансовая помощь Украине, военно-техническая поддержка и поставка вооружения. Хотя эти ресурсы могут быть недостаточными для нужд Украины, коалиция в ее поддержку остается мощной и в дальнейшем будет функционировать, убежден эксперт.
Также политолог подчеркнул, что Дональду Трампу не придется тратить время на создание механизма поддержки Украины, поскольку он уже существует. Кроме того, налаженные контакты между Украиной и США могут быть усилены и расширены для дальнейшего давления на Россию.
По его словам, администрация Байдена заинтересована в том, чтобы следующий президент сохранил существующие наработки вне зависимости от личных взглядов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие решения примет Трамп после инаугурации.
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