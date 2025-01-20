Россия будет умолять о переговорах: Трамп имеет решение, как нажать на Путина

Президент США Джо Байден предпринял ряд важных шагов по поддержке Украины, которые могут стать основой для действий следующего главы Белого дома, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович. В частности, по его мнению, ключевую роль в этом процессе играют санкции против России, позволяющие оказывать на нее экономическое давление и сэкономить время будущей администрации.

Путин и Трамп

"Их много, и Байден в последнее время сделал несколько важных шагов. К сожалению, он затянул с ними – эти меры можно было предпринять гораздо раньше. Но сделано то, что сделано", – объяснил Игорь Рейтерович.

Кроме того, по его словам, в список мероприятий также входят финансовая помощь Украине, военно-техническая поддержка и поставка вооружения. Хотя эти ресурсы могут быть недостаточными для нужд Украины, коалиция в ее поддержку остается мощной и в дальнейшем будет функционировать, убежден эксперт.

Также политолог подчеркнул, что Дональду Трампу не придется тратить время на создание механизма поддержки Украины, поскольку он уже существует. Кроме того, налаженные контакты между Украиной и США могут быть усилены и расширены для дальнейшего давления на Россию.

Как пример – разрешение на удары дальнобойным оружием. Хотя Трамп и раскритиковал это решение, он не заявил, что отменит его категорически. Это тоже дополнительная возможность для давления на Россию. Используя этот механизм, можно дать понять, что России не удастся навязать свои условия. В то же время она будет вынуждена обращаться и просить о переговорах", – говорит Рейтерович.

По его словам, администрация Байдена заинтересована в том, чтобы следующий президент сохранил существующие наработки вне зависимости от личных взглядов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие решения примет Трамп после инаугурации.



