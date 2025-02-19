Россия цинично кинула Китай ради нового «большого соглашения»

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Ткачик Олеся
Россия предложила всем американским компаниям вернуться в энергетический сектор и плюс открывает доступ к Арктическим месторождениям . Именно это стало главной темой переговоров американцев с россиянами в Эр-Рияде и это может быть та же big deal, отмечает политолог Вадим Денисенко.
Россия
По его словам, похоже, что Россия решила бросить Китай.
По его словам, Трамп поставил ультиматум Европе и встреча во Франции показала: европейцы его проглотят, в частности, согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах. Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, отправивших Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.
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