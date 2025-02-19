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Россия цинично кинула Китай ради нового «большого соглашения»

Россияне предложили Трампу новое крупное соглашение

19 февраля 2025, 15:47
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Ткачик Олеся

Россия предложила всем американским компаниям вернуться в энергетический сектор и плюс открывает доступ к Арктическим месторождениям . Именно это стало главной темой переговоров американцев с россиянами в Эр-Рияде и это может быть та же big deal, отмечает политолог Вадим Денисенко.

Россия цинично кинула Китай ради нового «большого соглашения»

Россия

По его словам, похоже, что Россия решила бросить Китай.

"Мы играем в игру с США, имея не самые сильные карты. Это нужно реально оценивать. Европа уже расколота и не будет единой. Обратите внимание (особенно) на позицию Дуды по поводу того, что не стоит воевать с Трампом", — отмечает Денисенко.

По его словам, Трамп поставил ультиматум Европе и встреча во Франции показала: европейцы его проглотят, в частности, согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту.

“Нам нужно идти в переговоры с реальными требованиями, а не продолжать мантру о НАТО. Заявление россиян – это очень плохой ход для нас. Мы сейчас заняли позицию обиженного. А это хуже всего в политике, потому что политики не обижаются", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах. Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, отправивших Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0kfYukV8juQ4Y6x8LHi9DfMCpMb6YatYkJDFcGPhwFbvGWfR9zLdz1zbajEg5vnCtl
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