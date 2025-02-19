Россия цинично кинула Китай ради нового «большого соглашения»

Россия предложила всем американским компаниям вернуться в энергетический сектор и плюс открывает доступ к Арктическим месторождениям . Именно это стало главной темой переговоров американцев с россиянами в Эр-Рияде и это может быть та же big deal, отмечает политолог Вадим Денисенко.

Россия

По его словам, похоже, что Россия решила бросить Китай.

"Мы играем в игру с США, имея не самые сильные карты. Это нужно реально оценивать. Европа уже расколота и не будет единой. Обратите внимание (особенно) на позицию Дуды по поводу того, что не стоит воевать с Трампом", — отмечает Денисенко.

По его словам, Трамп поставил ультиматум Европе и встреча во Франции показала: европейцы его проглотят, в частности, согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту.

“Нам нужно идти в переговоры с реальными требованиями, а не продолжать мантру о НАТО. Заявление россиян – это очень плохой ход для нас. Мы сейчас заняли позицию обиженного. А это хуже всего в политике, потому что политики не обижаются", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах. Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, отправивших Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.



