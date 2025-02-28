Россия давит на США: решение, которое требуют от Трампа, полностью выведет РФ из изоляции

Россия уже фактически на второй официальной переговорной встрече пытаются подавить ослабление санкций. Российские участники переговоров попросили американских коллег рассмотреть возможность возобновления воздушного пространства США для российских самолетов и возобновления прямых рейсов между двумя странами, пишет издание CNN.

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Отмечается, что такой запрос российская сторона сделала в ходе двусторонней встречи в Стамбуле, Турция, в четверг. Стороны встретились для обсуждения работы дипломатических миссий. В российском МИД отметили, что переговоры были сосредоточены "на способах преодоления многочисленных "раздражителей", унаследованных от предыдущих американских администраций".

"Отдельно было отмечено необходимость практических результатов, направленных на создание условий для улучшения двусторонних отношений в интересах народов наших стран. Конкретно американская сторона предлагает рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения”, – цитирует заявление министерства издания.

По данным CNN, партнеры Украины, включая США, Канаду, Европейский Союз и другие западные страны, запретили российским самолетам входить в их воздушное пространство. Это решение было принято после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После этого Россия закрыла свое воздушное пространство для десятков стран, хотя к тому моменту большинство западных авиакомпаний уже приостановили полеты над Россией.

"В заявлении, опубликованном США после встречи в Стамбуле, говорится, что США и Россия провели "конструктивные дискуссии", но в нем не упоминается, что Россия требует возобновления прямых рейсов", — сообщает издание.

Напомним, в соглашении о недрах, как писал портал "Комментарии", американские эксперты обнаружили юридические пробелы.



