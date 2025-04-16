Россия добивается разрешения от США на покупку Boeing за счет замороженных активов

Москва обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить использование замороженных российских государственных средств для закупки самолетов американского производителя Boeing по достижении перемирия в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями инициативы.

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По словам собеседника агентства, этот запрос не является условием прекращения боевых действий, однако Кремль отдает себе отчет, что реализовать такое соглашение без деэскалации конфликта будет невозможно. Как считают в Москве, продажи самолетов могут стать частью потенциального пакета смягчения санкций после завершения войны.

В комментарии Bloomberg представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз отметил, что Вашингтон не обсуждает никаких экономических уступок без прекращения огня. В Государственном департаменте США воздержались от комментариев, как представители Кремля и компании Boeing.

Отмечается, что в американских банках заблокировано около 5 миллиардов долларов российских средств, в то время как в целом страны Запада заморозили около 280 миллиардов активов Центробанка РФ.

Кроме того, Россия публично обратилась в США с просьбой снять ограничения с национального авиаперевозчика "Аэрофлота" и разрешить возобновление прямых авиарейсов между двумя странами. США официально не ответили на это предложение.

Bloomberg также отмечает, что вероятность возобновления поставок Boeing в РФ растет на фоне ограничений, с которыми столкнулась компания из-за внешнеэкономической политики США. В частности, Китай недавно отдал приказ своим авиакомпаниям прекратить покупку американских самолетов.

Ранее "Комментарии" писали, что долларовые облигации Украины опустились до самого низкого уровня за последние четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина. Это снизило ожидание скорого достижения мирного соглашения, сообщает Вloomberg.