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Россия готова к "переговорам" с Украиной: Медведев назвал условие

Дмитрий Медведев повторил условия Путина по мирным переговорам с Украиной.

сегодня, 14:35
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной для окончании войны, однако на условиях Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия готова к "переговорам" с Украиной: Медведев назвал условие

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев совершил двухдневный визит в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. После переговоров с главой Китая бывший президент РФ выступил на пресс-конференции перед журналистами и заявил, что Кремль "готов" к переговорам с Украиной.

"Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Путиным", — сказал Медведев.

Напомним, что в июне российский диктатор Владимир Путин заявил, что требует от Украины безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус, в частности, отказ от движения к членству в НАТО. Кроме того, ВСУ должны оставить четыре области, которые не полностью оккупированы Россией: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на условия Путина, заявив, что это ультиматум для капитуляции Украины. Другие европейские лидеры также указывают, что подобные заявления руководства РФ свидетельствуют о том, что Москва не готова к реальным мирным переговорам для окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Медведев привез китайскому лидеру Си Цзиньпину личное послание от российского диктатора Владимира Путина.



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