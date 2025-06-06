Россия готова помочь Маску и Трампу помириться: Медведев назвал условие

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоном Маском. По словам российского политика, Москва могла бы помочь достичь мира между обоими миллиардерами.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев на платформе X написал сообщение на английском языке, в котором выразил возможность Кремля стать посредником для мира между Трампом и Маском. В то же время российский политик предлагает в обмен получить акции Starlink.

"Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д (Дональд Трамп) и И (Илон Маск) за разумную плату и принять акции Starlink как оплату. Не ссорьтесь, ребята", — написал Медведев.

Напомним, что Илон Маск в мае ушел из руководства DOGE и начал открыто критиковать президента США. Трамп выразил свое "разочарование" Маском, заявив, что и сам мог выиграть выборы. В ответ на это Маск опубликовал серию сообщений, где поддержал идею импичмента Трампа, а также указал, что президент США может быть связан со скандальным делом Эпштейна и не открывает из-за этого засекреченные материалы.

Ожидается, что Маск и Трамп проведут телефонный разговор 6 июня, во время которого разрешат свой спор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время скандала Трампа и Маска оба потеряли сумасшедшие деньги за один день. Президент США уменьшил свое состояние на миллиард долларов, тогда как генеральный директор Tesla потерял 20 млрд.

Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа призвали депортировать Маска из США, признав его нелегальным мигрантом.