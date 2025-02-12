Россия готовит серию терактов: важное предупреждение

Служба внешней разведки РФ обнародовала план терактов на ближайшее время, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, сначала россияне подорвут на Балтике морской миной европейское судно.

Россия

Параллельно, говорит он, россияне обещают устроить в Европе серию нападений на представителей "несистемной оппозиции" и российских бизнесменов, скрывающихся в ЕС.

"Ведомство Нарышкина прямо так и пишет на своём официальном сайте, превентивно переводя стрелки на Украину. Зачем этот бред? Просто Москва доигралась", — говорит эксперт.

Копытько отмечает, что череда опасных инцидентов с плавучей рухлядью, которую РФ подрядила для перевозки нефти, уже создала огромные риски для Балтики. Не говоря уже о повреждении подводной инфраструктуры. По его словам, авария в порту Усть-Луга активизировала дискуссии в ЕС по поводу необходимости ограничить или закрыть трафик из России по Балтийскому морю.

"Вот в Москве и пытаются захватить инициативу, по шаблону возлагая ответственность на Украину и Европу", — считает Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что путинский режим может создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Так, 11 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Главное управление разведки Украины с помощью неизвестных западных стран планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы подтолкнуть НАТО заблокировать доступ России к морю и начать прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО.



