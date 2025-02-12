logo

BTC/USD

96886.76

ETH/USD

2659.25

LTC/USD

119.99

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия готовит серию терактов: важное предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит серию терактов: важное предупреждение

Россия анонсировала проведение серии терактов

сегодня, 17:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Служба внешней разведки РФ обнародовала план терактов на ближайшее время, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, сначала россияне подорвут на Балтике морской миной европейское судно.

Россия готовит серию терактов: важное предупреждение

Россия

Параллельно, говорит он, россияне обещают устроить в Европе серию нападений на представителей "несистемной оппозиции" и российских бизнесменов, скрывающихся в ЕС.

"Ведомство Нарышкина прямо так и пишет на своём официальном сайте, превентивно переводя стрелки на Украину. Зачем этот бред? Просто Москва доигралась", — говорит эксперт.

Копытько отмечает, что череда опасных инцидентов с плавучей рухлядью, которую РФ подрядила для перевозки нефти, уже создала огромные риски для Балтики. Не говоря уже о повреждении подводной инфраструктуры. По его словам, авария в порту Усть-Луга активизировала дискуссии в ЕС по поводу необходимости ограничить или закрыть трафик из России по Балтийскому морю.

"Вот в Москве и пытаются захватить инициативу, по шаблону возлагая ответственность на Украину и Европу", — считает Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что путинский режим может создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Так, 11 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Главное управление разведки Украины с помощью неизвестных западных стран планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы подтолкнуть НАТО заблокировать доступ России к морю и начать прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid024G7f9JNixiTFzz2gQxxS6QyHZ9Rms1K9DiiwTKy5ws6ubwjv1JUViCXFCDTBGEcHl
Теги:

Новости

Все новости