Россия готовит запрос в ООН через информацию о покушении на Путина

После заявлений американского журналиста Такера Карлсона о якобы планах администрации Байдена совершить убийство российского диктатора Владимира Путина, депутаты Госдумы РФ планируют послать запрос в США и ООН с требованием объяснить ситуацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пресс-служба нижней палаты российского парламента сообщила, что готовит запрос в Соединенные Штаты и ООН о якобы подготовке для попытки ликвидировать Путина.

"Госдума направит обращение в конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина", — объяснили в нижней палате российского парламента.

Предложение по поводу обращения предложил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во время пленарного заседания Думы.

Напомним, что американский телеведущий Такер Карлсон на своем подкасте The Tucker Carlson Show заявил, что администрация Байдена планировала якобы убить Путина, чтобы создать хаос. По словам Карлсона, это должно помочь демократам якобы контролировать ситуацию в США. Несмотря на резонансные заявления, журналист не предоставил никаких доказательств своим словам.

Одним из первых на информацию отреагировал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявивший, что любая подготовка к попыткам покушения на российского диктатора Владимира Путина будет означать движение к началу ядерной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выступили с новым заявлением о попытке убийства Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина.