Россия грозится возобновить ядерные испытания

Почти с начала вторжения Россия использует ядерное оружие как угрозу для Запада, чтобы уменьшить поддержку Украины. В этот раз российский научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев рассказал, что его страна готова начать ядерные испытания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россия грозится приступить к ядерным испытаниям. Фото из открытых источников

Свои ядерные угрозы озвучивало высшее руководство РФ, включая Путина и Медведева, которые заявляли, что Россия может при необходимости применить ядерное оружие. Кроме политических чиновников, на российском телевидении рассказывают о величии России и ядерных ударах по странам Европы кремлевские пропагандисты. Теперь свой кирпич добавил еще одно государственное учреждение России, которое заявило, что готово в любой момент возобновить испытания ядерных зарядов.

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Научный руководитель ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев сообщил, что Россия может начать ядерные испытания на архипелаге Новая Земля.

"В случае необходимости и при соответствующей политической воле ядерный полигон готов", — ответил российский ученый.

В современном мире ни одно государство, владеющее ядерным оружием, не проводит испытания ядерных взрывов. Однако Соловьев отметил, что в РФ действует специальная программа, которая постоянно поддерживает полигон в готовности. Как сообщают российские СМИ, на полигоне Новая Земля было проведено 130 ядерных испытаний, из них 88 было осуществлено в атмосфере, 39 под землей и еще 3 под водой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бывшем руководителе МИД России, который рассказал о ядерной стратегии Путина.

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