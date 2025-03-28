logo

BTC/USD

84165.22

ETH/USD

1880.56

LTC/USD

87.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия хочет добиться от Трампа именно этой уступки, чтобы победить
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия хочет добиться от Трампа именно этой уступки, чтобы победить

Россия хочет, чтобы с нее были сняты санкции, потому что в плане экономики у нее все плохо

сегодня, 13:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Москва становится все более наглой в своих требованиях к Киеву и Вашингтону, что является прямым следствием политики Дональда Трампа, демонстрирующего готовность идти на уступки Кремлю, отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает мирные переговоры, а Трамп фактически подыгрывает ему в этой игре.

Россия хочет добиться от Трампа именно этой уступки, чтобы победить

Дональд Трамп

Яковенко убежден, Путин четко осознал, что Трамп не только не будет оказывать давление, но и готов терпеть его ультиматумы. Как следствие, Кремль выдвигает еще больше новых требований.

Кроме того, журналист добавил, что политика действующего президента США напоминает метод "кнута и пряника", впрочем "кнут" всегда почему-то достается Украине, тогда как "пряник" – России.

Яковенко убежден, что главный приоритет Путина сейчас – добиться хотя бы частичного ослабления санкций. Речь идет, в частности, о возвращении российских банков в систему SWIFT, возобновлении торговли и экспорте зерна, включая краденное с временно оккупированных территорий Украины.

Именно эти уступки позволят Кремлю пополнить бюджет и продолжить финансирование войны. Россия находится в сложной экономической ситуации.

"С ресурсами в России было все нехорошо. И тут им повезло. Трамп очень вовремя появился", — подытожил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что российские банки могут подключить к SWIFT. По его словам, в этом вопросе все будет зависеть от действий Кремля. Также, добавил он, от действий Москвы будет зависеть и введение дополнительных санкций против России. То есть вопросы снятия санкций выносятся на торги.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VPQA9-Ff-IM
Теги:

Новости

Все новости