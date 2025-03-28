Россия хочет добиться от Трампа именно этой уступки, чтобы победить

Москва становится все более наглой в своих требованиях к Киеву и Вашингтону, что является прямым следствием политики Дональда Трампа, демонстрирующего готовность идти на уступки Кремлю, отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает мирные переговоры, а Трамп фактически подыгрывает ему в этой игре.

Дональд Трамп

Яковенко убежден, Путин четко осознал, что Трамп не только не будет оказывать давление, но и готов терпеть его ультиматумы. Как следствие, Кремль выдвигает еще больше новых требований.

Кроме того, журналист добавил, что политика действующего президента США напоминает метод "кнута и пряника", впрочем "кнут" всегда почему-то достается Украине, тогда как "пряник" – России.

Яковенко убежден, что главный приоритет Путина сейчас – добиться хотя бы частичного ослабления санкций. Речь идет, в частности, о возвращении российских банков в систему SWIFT, возобновлении торговли и экспорте зерна, включая краденное с временно оккупированных территорий Украины.

Именно эти уступки позволят Кремлю пополнить бюджет и продолжить финансирование войны. Россия находится в сложной экономической ситуации.

"С ресурсами в России было все нехорошо. И тут им повезло. Трамп очень вовремя появился", — подытожил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что российские банки могут подключить к SWIFT. По его словам, в этом вопросе все будет зависеть от действий Кремля. Также, добавил он, от действий Москвы будет зависеть и введение дополнительных санкций против России. То есть вопросы снятия санкций выносятся на торги.



