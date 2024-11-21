Россия хочет разделить Украину на три части: СМИ опубликовали утечку Кремля

Источники в украинской разведке сообщили о подготовке Министерством обороны РФ документа, прогнозирующего развитие военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Как утверждает анонимный источник агентства "Интерфакс-Украина", Кремль может использовать этот документ для попытки донести до новой администрации США идею разделения территории Украины на три части.

В Кремле планируют разделить Украину

Согласно источнику в разведке, Россия благодаря этому документу будет продвигать идею ликвидации политической субъектности Украины. Кроме того, план Кремля предусматривает разделение территории Украины на три части:

— Оккупированные области, которые Россия планирует включить в свой состав под названием "новые регионы РФ": Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и АР Крым;

— Формирование "пророссийского государственного образования" с центром в Киеве под пророссийскими властями и российским военным присутствием: Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Одесская, Черкасская, Харьковская, Одесская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Винницкая области.

— "Спорные территории" на западе Украины судьба которых будет зависеть от договоренностей России с Венгрией, Польшей и Румынией: Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

План Путина разделить Украину. Фото: "Интерфакс-Украина"

Кроме плана Кремля для Украины, документ также включает четыре сценария развития глобальных процессов:

— "Многополярный мир";

— "Регионализация или хаотизация";

— "Доминирование США и Запада";

— "Китай как ведущее государство мира".

Первые два сценария подразумевают приемлемый для России результат с победой на войне и разделения сфер влияния между странами. В то время как два других оцениваются как неблагоприятные и нежелательные для РФ, в частности из-за проигрыша на войне против Украины или замораживания конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны отказались от плана Путина, включавшего устранение Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Молдавии разоблачили планы Кремля по покорению страны.