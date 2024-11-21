Россия хочет разделить Украину на три части: СМИ опубликовали утечку Кремля

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Slava Kot
Источники в украинской разведке сообщили о подготовке Министерством обороны РФ документа, прогнозирующего развитие военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Как утверждает анонимный источник агентства "Интерфакс-Украина", Кремль может использовать этот документ для попытки донести до новой администрации США идею разделения территории Украины на три части.
В Кремле планируют разделить Украину
Согласно источнику в разведке, Россия благодаря этому документу будет продвигать идею ликвидации политической субъектности Украины. Кроме того, план Кремля предусматривает разделение территории Украины на три части:
План Путина разделить Украину. Фото: "Интерфакс-Украина"
Кроме плана Кремля для Украины, документ также включает четыре сценария развития глобальных процессов:
Первые два сценария подразумевают приемлемый для России результат с победой на войне и разделения сфер влияния между странами. В то время как два других оцениваются как неблагоприятные и нежелательные для РФ, в частности из-за проигрыша на войне против Украины или замораживания конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны отказались от плана Путина, включавшего устранение Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Молдавии разоблачили планы Кремля по покорению страны.
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