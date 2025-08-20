Россия и Китай фиксируют первый спад в торговле с начала войны: что известно

Объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем начали снижаться впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После трех лет стремительного роста российское правительство РФ констатировало начало спада торговли с Китаем.

Россия и Китай фиксируют спад торговли. Фото: Reuters

По данным китайской таможни, в январе-июле 2025 года двусторонняя торговля с РФ сократилась на 8% в годовом исчислении, до 125,8 млрд долларов. Это кардинально отличается от показателей, когда с 2022 по 2024 год товарооборот между Москвой и Пекином вырос вдвое и достиг рекордных 245 млрд долларов.

Российские власти признают негативную динамику торговли с Китаем. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подтвердил, что РФ в этом году "фиксирует определенное понижение во взаимной торговле". Также он назвал несколько причин спада двусторонней торговли между Россией и Китаем, в том числе санкции.

"Причины для такой динамики, конечно, разноплановые. Это и негативное влияние санкционного, других форм экономического давления извне на наши страны и волатильность на отдельных товарных рынках. Мы отмечаем и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае", - сказал Алиханов.

По данным российского Института Гайдара, Китай сократил закупки большинства ключевых сырьевых товаров:

— нефть: -11% (49,11 млн тонн)

— нефтепродукты: -28% (5,51 млн тонн)

— сжиженный газ (СПГ): -13% (3,22 млн тонн)

— древесина: -10% (4,53 млн тонн)

— уголь: -10% (38,97 млн тонн)

Однако некоторые товары из России Китай начал активнее закупать. В частности, вырос экспорт российского газа на 23%, а также поставки промышленных металлов: никель — на 94%, алюминий — 91% и медь — более 100%.

Со стороны Китая импорт в Россию сократился на 9%, больше всего в сфере автомобилей, где падение составило 61%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай начал еще больше скупать российскую нефть.

Также "Комментарии" писали о том, как Индия финансирует войну Путина против Украины.