Россия и Китай фиксируют первый спад в торговле с начала войны: что известно

Slava Kot
Объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем начали снижаться впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После трех лет стремительного роста российское правительство РФ констатировало начало спада торговли с Китаем.
Россия и Китай фиксируют спад торговли. Фото: Reuters
По данным китайской таможни, в январе-июле 2025 года двусторонняя торговля с РФ сократилась на 8% в годовом исчислении, до 125,8 млрд долларов. Это кардинально отличается от показателей, когда с 2022 по 2024 год товарооборот между Москвой и Пекином вырос вдвое и достиг рекордных 245 млрд долларов.
Российские власти признают негативную динамику торговли с Китаем. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подтвердил, что РФ в этом году "фиксирует определенное понижение во взаимной торговле". Также он назвал несколько причин спада двусторонней торговли между Россией и Китаем, в том числе санкции.
По данным российского Института Гайдара, Китай сократил закупки большинства ключевых сырьевых товаров:
Однако некоторые товары из России Китай начал активнее закупать. В частности, вырос экспорт российского газа на 23%, а также поставки промышленных металлов: никель — на 94%, алюминий — 91% и медь — более 100%.
Со стороны Китая импорт в Россию сократился на 9%, больше всего в сфере автомобилей, где падение составило 61%.
