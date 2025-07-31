Россия и Китай объединились и готовят общие маневры: что это значит для мира

В августе Россия и Китай проведут совместные военные учения, которые будут проходить в районе Владивостока, Японского моря и акватории Тихого океана. Такая активность вызывает вопрос о реальных намерениях этих маневров.

Путин и Си (фото из открытых источников)

Обучение может быть направлено не только на усовершенствование координации между армиями, но и на изучение потенциальных возможностей предполагаемого противника. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.

"Они понимают, что Китай — это естественный антагонист Российской Федерации и будет сохранять определенную приверженность сотрудничеству с Россией до тех пор, пока это не будет противоречить его собственным интересам", — пояснил эксперт.

В качестве примера Рябых напомнил об утечке данных из российской ФСБ, где упоминались планы по усилению контрразведки в отношениях с КНР еще в начале полномасштабной войны против Украины. По его словам, регулярное проведение подобных учений выгодно обеим сторонам, поскольку позволяет "сравнивать собственные военные возможности".

Рябых предупреждает, что под видом стратегического партнерства подобные действия могут действительно быть способом проверить боевой потенциал другой стороны. Это позволяет своевременно выявлять изменения и реагировать на них соответствующим образом.

Таким образом, учения "Морское взаимодействие-2025", которые планируют провести Военно-морские силы России и Китая, могут оказаться не просто показательной акцией, а элементом геополитического противостояния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что китайская сторона выразила возмущение из-за санкций , которые Украина ввела в отношении ряда китайских компаний. В Пекине призвали Киев "исправить ошибку" и пригрозили ответными действиями в случае, если эти требования будут проигнорированы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Го Цзякунь добавил, что китайское правительство и дальше "твердо будет отстаивать законные интересы своих компаний" в международном пространстве.

