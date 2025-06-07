Россия имеет свое уязвимое место: стало известно о главном эффекте спецоперации "Паутина"

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что операция "Паутина", в ходе которой был нанесен удар по стратегическим бомбардировщикам РФ, имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто потери российской авиации. По его словам, Кремль получил куда более серьезный удар по своей системе безопасности.

Фото: из открытых источников

"Пока это не меняет ход войны прямо сейчас. Но в долгосрочной перспективе это может иметь критические последствия", — отметил Портников.

Главное потрясение, как объясняет аналитик, состоит в том, что украинские спецслужбы смогли провести сложную операцию на территории России и остаться незамеченными. Это подвергает сомнению способность ФСБ эффективно контролировать ситуацию даже в глубоком тылу.

"Факт того, что украинские агенты действовали незаметно и длительное время в тылу врага — это крушение для российских спецслужб. Никто не сообщил, не предотвратил, не среагировал. Это и есть потеря контроля", — подчеркнул журналист.

Портников также подчеркивает: в долговременной войне на истощение подобные прорывы изменяют правила игры. Теперь Кремль больше не может быть уверен в своей безопасности даже на своей территории.

"Война длится годами, но вдруг появляется опасность, которой никто не ожидал. И она — изнутри", — добавил он.

Ранее в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие поражение бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на авиабазе "Белая" в результате атаки дронов СБУ.

Как уже писал портал "Комментарии", несмотря на многочисленные заявления о мирных инициативах и надеждах на дипломатические сдвиги, активная фаза войны в Украине будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев — единственный сотрудник МИД РФ, открыто осудивший агрессию Кремля против Украины.