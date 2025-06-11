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Недилько Ксения
Как сообщают в России, в Москве продолжатся переговоры по урегулированию напряженных отношений между Россией и США. По словам посла России в США Александра Дарчиева, Вашингтон ведет с Москвой "прагматический торг" по вопросам, касающимся устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.
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Ранее представители обеих сторон провели переговоры в Стамбуле. По словам Дарчиева, до сближения российско-американских отношений еще далеко:
Напомним, портал "Комментарии" писал, что главный путинский переговорщик, помощник российского диктатора Владимир Мединский сравнил войну России с Украиной с конфликтом между старшим и младшим братьями. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение он озвучил в интервью The Wall Street Journal.
Он заверил, что Россия готова к миру, "но если Украиной будут продолжать руководить национальные интересы других", то она просто будет "вынуждена реагировать". Ожидаемое после слов о готовности к миру Владимир Мединский использовал ультиматумы и угрозы, отметив, что история показывает, что в длительных войнах Россия всегда выходила победителем. В качестве аргумента он привел войну России со Швецией, состоявшуюся в XVIII веке. При этом он упомянул Великую Северную войну в начале XVIII ст.
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