Россия могла специально организовать смерть Башара Асада: что известно

8 декабря сирийские повстанцы объявили о взятии под контроль Дамаска и сообщили о бегстве Башара Асада на российском самолете, который, по предварительным данным, мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Россия могла специально организовать смерть Асада.

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Сергей Данилов в комментариях "Еспресо" рассказал, что шансы смерти Башара Асада вполне реальны, однако, не следует исключать российский след. Как объясняет Данилов, Путину было бы невыгодно, если бы Асад рассказал информацию о его связях с РФ.

"В самолете Ил-76 действительно были высокопоставленные члены его команды и правительства, а также генералы и сотрудники спецслужб. Их показания были бы очень нежелательными как для россиян, так и для Асада напрямую", — говорит Данилов бо активно распространяющейся конспирологической теории.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований указывает, что Асад пытался бежать из Сирии на российском самолете и был сбит, вероятно, российскими средствами противовоздушной обороны.

"В любом случае, мы имеем факт, что был сбит самолет, в котором вероятно находился Башар аль-Асад и точно были представители его режима. Скорее всего, этот самолет был сбит российской ракетой ЗРК С-300", — считает эксперт.

Напомним, что в Сирии в 2011 году начались восстания против режима Башара Асада, переросшие в гражданскую войну. Часть повстанцев поддерживали США и Турция, в то время как в защиту сирийского диктатора стал Путин. В конце ноября повстанцы начали военную операцию и спустя менее двух недель свергли режим Асада. Предварительно сообщалось, что Башар Асад пытался скрыться из страны на самолете, пропавшем с радаров на территории Сирии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия Израиля отправила войска в сторону Сирии.

Также "Комментарии" писали, что у Байдена отреагировали на свержение режима Асада в Сирии.