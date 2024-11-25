Россия может плюнуть Трампу в лицо: к каким действиям в Украине готовится

С большой вероятностью Россия будет продолжать обстрелы Украины до Нового года, нацеливаясь, прежде всего, на атомную энергетику из-за ударов по подстанциям. После праздников возможности противника для таких атак существенно сузятся, об этом в эфире 24 канала сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Дональд Трамп

Эксперт отметил, что в период с этой недели до середины декабря – начала января российские войска будут продолжать атаки на украинские энергетические объекты. Для достижения своих целей враг, вероятно, накопит не менее сотни ракет, ведь удары меньшим количеством не способны нанести серьезный ущерб из-за эффективности украинского ПВО.

Особую опасность представляют удары по подстанциям, обеспечивающим выдачу мощностей атомных электростанций. По мнению Омельченко, защита этих объектов должна быть приоритетной:

"Нужно максимально сосредоточить противовоздушную оборону у этих подстанций, защищая их. Это, по моему мнению, критические для нас объекты", — подчеркнул Омельченко.

Однако эксперт убежден, что уничтожить все подстанции сразу россиянам не удастся благодаря системной инженерной защите, работе ПВО и резервного оборудования. Он также подчеркнул, что такие удары фактически являются замаскированной атакой на ядерные объекты, что несет глобальную угрозу.

По его словам, Ровенская и Хмельницкая АЭС расположены недалеко от границы со странами ЕС. В случае аварии радиационное загрязнение может затронуть соседние государства.

"Если случится авария, это коснется этих стран. Поэтому надо сплотить силы – и дипломатические, и политические, и военные, и МАГАТЭ, и международные организации – чтобы не допустить ударов по атомной энергетике, закамуфлированной под удары по подстанциям по выдаче мощностей", – пояснил Владимир Омельченко.

По словам эксперта, после Нового года возможности россиян для массированных атак сократятся. Ключевым фактором может стать инаугурация Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Омельченко предполагает, что Кремль постарается избежать действий, которые могли бы обострить отношения с новым американским лидером.

"Перед инаугурацией Трампа, если они будут бить по украинским энергетическим объектам, это будет прямой плевок Трампу в лицо. В то же время думаю, что они захотят каким-то образом все-таки наладить с ним отношения, опять-таки со своей выгодой", – предположил Омельченко.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что после зимних атак у врага уже не будет такой возможности для массированных ударов, особенно с приближением весны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может пригласить Путина на инаугурацию.



