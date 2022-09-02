Россия может признать США стороной конфликта в Украине: в МИД РФ сделали заявление

Москве не дает покоя военная помощь Украине со стороны США, которая не только не прекращается, но и увеличивается с каждым днем. Именно поэтому Россия официально может признать США стороной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, которого цитирует российское пропагандисткой информагенство "РИА Новости".

Сергей Рябков. Фото: facebook com MIDRussia

Заместитель Лаврова считает, что от превращения США в сторону войны в Украине "отделяет тончайшая грань".

Сергей Рябков отметил, Россия фиксирует, что США не только не дистанцировались, а наоборот еще больше углубились в этот конфликт, поддерживая Украину новейшим вооружением.

В МИД России считают, что такая тенденция, когда Вашингтон поддерживает "киевский режим", может очень нехорошо закончиться.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва уже официально предупреждала Вашингтон о нехороших последствиях, которые могут наступить. Ведь США рискуют стать стороной конфликта и тогда уже Россия будет совсем по-другому реагировать.

Напомним, в конце лета стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Но деталей о его содержимом пока нет.

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