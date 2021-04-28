Россия начала отвод войск - но только в одном направлении

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Елизавета Черных
В Государственной пограничной службе подтверждают, что войска Российской Федерации начали выводить с территории временного оккупированного Крыма. Однако отвода российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Отвод войск России. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Однако, по его словам, в военных лагерях близи Воронежа и города Богучар Воронежской области все еще отмечается сосредоточение сил и техники Российской Федерации.
Дейнеко также отметил, что в Госпогранслужбе продолжают следить за процессом вывода российских войск. Он считает, что говорить о том, что противник отведет свои войска от украинских границ еще рано.
Напомним, что интернет-издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, зачем России было "бряцать оружием", а после спокойно уходить, а также, стоит ли Украине и Западу расслабляться. Специалисты считают, что под видом учений Россия продемонстрировала команде президента Зеленского и странам-членам НАТО свои возможности. В первую очередь они касаются возможности сравнительно быстро перебросить войска к границам Украины сразу с трех направлений (в том числе с южного) и нанести молниеносный удар, если РФ посчитает это целесообразным.
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