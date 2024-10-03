Россия начала платить Пакистану за рис нутом и чечевицей

Россия и Пакистан объявили о запуске бартерной торговли, чтобы обойти трудности из-за международных санкций. Пакистан будет отправлять в Россию мандарины, рис и картофель, а от российских компаний будет получать нут и чечевицу.



Россия покупает у Пакистану рис в обмен на нут. Фото из открытых источников

Согласно соглашению, российская компания "Астарта-Агротрейдинг" будет экспортировать в Пакистан нут и чечевицу, а пакистанская компания "Meskay Femtee Trading" будет поставлять мандарины, картофель и рис. Объемы поставок составляют десятки тысяч тонн.

По первому контракту предусмотрен обмен 20 тысяч тонн российского нута на 20 тысяч тонн пакистанского риса. Другое соглашение предусматривает, что Россия отправит 15 тысяч тонн нута и 10 тысяч тонн чечевицы, а из Пакистана получит 15 тысяч мандаринов и 10 тысяч тонн картофеля.

"Россия и Пакистан испытывают определенные трудности в проведении взаимных платежей. Поэтому две компании решили запустить механизм бартерной торговли", — рассказал замминистра торговли Пакистана Насир Хамид.

Таким образом, бартерная торговля между Россией и Пакистаном позволит обойти сложности с денежными переводами и избежать санкционных ограничений. Такие соглашения также обсуждались между Россией и Китаем, однако их реализация сталкивается с трудностями, особенно в части договоренностей между частными компаниями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай нанес "удар" по российской пропаганде в интернете и заблокировал крупнейшие аккаунты на платформе TikTok.

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