Россия начала провокации возле стран Балтии: что известно

С середины июня участились сбои в работе GPS в Балтийском море. Препятствия зафиксированы в Финском и Рижском заливах, у побережья Финляндии и Эстонии, даже в районе Каттегата — проливы между Данией и Швецией. Об этом пишет BILD.

Россия начала провокации у стран Балтии: что известно

Руководитель морской спасательной службы Швеции Адам Гролл Расмуссен в интервью газете Aftonbladet сказал:

"Препятствия все ближе продвигаются к берегу и теперь все сильнее влияют на шведское побережье".

Расмуссен опасается, что суда, полагающиеся на GPS, могут сесть на мель, и что осложнятся спасательные операции:

"Нам придется искать, и мы не будем точно знать, где спасать людей".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что за этим стоит Россия:

"Россия прекрасно знает, что создаваемые ею препятствия опасны для нашей авиации и нарушают международные конвенции, к которым Россия присоединилась. Это умышленное действие, угрожающее жизни людей, может быть квалифицировано как IT-атака".

Датский IT-аналитик Кристиан Пантон тщательно исследовал препятствия. В опубликованном им отчете он также возлагает ответственность на Россию. По словам Пантона, речь идет о так называемом "спуфинге": сигналы искажаются таким образом, что приемник получает неверные данные. Его исследования показывают, что в районе, из которого выходят препятствия, курсируют российские корабли по треугольной схеме — вероятно именно они создают сбои.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на развитие регионального сотрудничества в сфере планирования трансграничной эвакуации населения, создания общих стратегий массовой эвакуации и обеспечения оперативного обмена информацией, сообщает LRT.