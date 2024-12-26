В РФ готовятся ко Дню победы 9 мая. В рамках этого мероприятия планируется провести акции, направленные на изменение имиджа России на международной арене.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции.

Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом". При этом страна-агрессор будет спекулировать на исторических вопросах для оправдания своих агрессии.

“Для этого россияне планируют привлекать своих агентов влияния в мире, обладающих своим присутствием на этих акциях формировать имидж РФ – как страны, являющейся главным борцом с нацизмом. В таком нарративе нынешняя фашистская РФ сама может определять, кто в мире "нацист" и это якобы дает ей право вторгаться в другие суверенные государства", — пояснили в Центре.

Отмечают, что в феврале россияне планируют провести телемост в честь годовщины конференции в Ялте. Телемост должен состояться между студиями и Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США. На нем оккупанты планируют распространить месседжи о нацизме в Украине и о том, что современный мировой порядок устарел. Пока враг ищет партнеров на Западе, кто разыграет с ними этот спектакль.

"Центр национального сопротивления отмечает, что россиянам не удастся разыграть эту карточку на международной арене, ведь современная Россия и является главной угрозой мировой безопасности", — отметили в Центре.

Напомним, что призывы к мирным переговорам с Россией звучат все чаще. РФ также добавляет в информационное поле вбросов и домыслов, как писал портал Комментарии, и отмечает, кто может пойти на переговоры от Украины.