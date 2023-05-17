Россия направила в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения

Экспорт зерна и других товаров под опасностью. Россия отправила в ООН ультимативный список требований и заявила, что только после их выполнения будет продлено зерновое соглашение, которое истекает 18 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Посол России в ООН Василий Небензя. Фото из открытых источников

При посредничестве ООН и Турции в июле и в прошлом году было заключено черноморское соглашение, которое позволило Украине экспортировать свое зерно и другие товары из нескольких портов. Соглашение несколько раз продолжали. Однако 18 мая сбегает последний день, на который Россия согласилась продолжить зерновую инициативу.

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В письме официальным лицам ООН 16 марта посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова продлить зерновое соглашение, если будут решены пять "системных проблем".

Возвращение Россельхозбанка в платежную систему Swift;

Возобновлены поставки в Россию сельхозтехники и запчастей;

Снятие ограничений на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов;

Восстановление аммиакопровода из российского Тольятти в Одессу в Украине;

Разблокирование счетов и денежной деятельности русских компаний по производству удобрений.

Напомним, что за период действующего соглашения Украина смогла экспортировать более 30 млн тонн зерна из нескольких своих черноморских портов в страны Европы, Азии и Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр аграрной политики Николай Сольский рассказал о вызовах, с которыми столкнулись украинские фермеры, дал прогноз на посевную кампанию и указал на последствия выхода России из зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.