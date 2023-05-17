Россия направила в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения

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Slava Kot
Экспорт зерна и других товаров под опасностью. Россия отправила в ООН ультимативный список требований и заявила, что только после их выполнения будет продлено зерновое соглашение, которое истекает 18 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Посол России в ООН Василий Небензя. Фото из открытых источников
При посредничестве ООН и Турции в июле и в прошлом году было заключено черноморское соглашение, которое позволило Украине экспортировать свое зерно и другие товары из нескольких портов. Соглашение несколько раз продолжали. Однако 18 мая сбегает последний день, на который Россия согласилась продолжить зерновую инициативу.
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В письме официальным лицам ООН 16 марта посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова продлить зерновое соглашение, если будут решены пять "системных проблем".
Напомним, что за период действующего соглашения Украина смогла экспортировать более 30 млн тонн зерна из нескольких своих черноморских портов в страны Европы, Азии и Африки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр аграрной политики Николай Сольский рассказал о вызовах, с которыми столкнулись украинские фермеры, дал прогноз на посевную кампанию и указал на последствия выхода России из зернового соглашения.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.
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