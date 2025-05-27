Россия назвала неожиданную угрозу миру в Украине: созывает заседание Совбеза ООН

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Slava Kot
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия созывает заседания из-за действий европейских стран, якобы препятствующих окончанию войны в Украине. Таким образом, Россия ответила на решение ЕС созвать заседания по гуманитарной ситуации в Украине.
Дмитрий Полянский. Фото из открытых источников
После нескольких дней российских массовых атак по Украине европейские страны инициировали заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в стране. На это решение отреагировал представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский, назвавший страны Европы "врагами" России.
В ответ Россия решила собрать собственное заседание, в котором Москва обвиняет европейские страны в помощи Украине. По заявлениям Полянского, звучащим в русле российской пропаганды, страны Европы якобы стали "угрозами международному миру".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как США раскритиковали Россию в Совбезе ООН из-за атак по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Захарова заявила о решении России озвучить сроки окончания войны в Украине.
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