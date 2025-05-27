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Россия назвала неожиданную угрозу миру в Украине: созывает заседание Совбеза ООН

Дмитрий Полянский продолжает распространять нарративы российской пропаганды в ООН.

сегодня, 11:32 comments1489
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Slava Kot

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия созывает заседания из-за действий европейских стран, якобы препятствующих окончанию войны в Украине. Таким образом, Россия ответила на решение ЕС созвать заседания по гуманитарной ситуации в Украине.

Россия назвала неожиданную угрозу миру в Украине: созывает заседание Совбеза ООН

Дмитрий Полянский. Фото из открытых источников

После нескольких дней российских массовых атак по Украине европейские страны инициировали заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в стране. На это решение отреагировал представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский, назвавший страны Европы "врагами" России.

"Терпение наших врагов в ООН, притаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них Президента Трампа, похоже, исчезло... Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации в Украине на 15.00 в Нью-Йорке 29 мая", — пишет Полянский.

В ответ Россия решила собрать собственное заседание, в котором Москва обвиняет европейские страны в помощи Украине. По заявлениям Полянского, звучащим в русле российской пропаганды, страны Европы якобы стали "угрозами международному миру".

"Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности в результате действий ряда европейских государств, которые пытаются помешать усилиям мирного урегулирования украинского кризиса. Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 в Нью-Йорке 30 мая", — добавил Полянский

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как США раскритиковали Россию в Совбезе ООН из-за атак по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Захарова заявила о решении России озвучить сроки окончания войны в Украине.



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