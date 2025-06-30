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Россия назвала новое условие для окончания войны в Украине

Москва требует от Киева и его союзников остановить западные программы подготовки украинских военных, называя это "враждебными действиями" для завершения войны.

30 июня 2025, 13:25
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Slava Kot

Россия выдвинула новое требование для окончания войны против Украины, в котором хочет прекратить обучение украинских военных в странах Запада. По словам представителя МИД РФ Родиона Мирошника, прекращение внешней поддержки является ключевым элементом в так называемой "программе урегулирования" войны в Украине.

Россия назвала новое условие для окончания войны в Украине

Представитель МИД РФ Родион Мирошник. Фото из открытых источников

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что еще одним требованием для окончания войны в Украине должна стать остановка западного обучения военных ВСУ. Мирошник считает, что прекращение этих программ станет демонстрацией стремления к урегулированию конфликта.

"Всеобъемлющая программа предложена российской стороной и, безусловно, участие или соучастие других стран является ключевым моментом, который должен быть остановлен в любом виде. И в виде поставок вооружений и обучения украинских боевиков в том числе. Все это – прямое соучастие в конфликте", — сказал Мирошник.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев повторил нарративы Кремля и заявил, что любая помощь украинским силам лишь усложняет мирное окончание войны.

"Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций абсолютно точно не способствует урегулированию конфликта", — сказал Косачев.

Подобную риторику поддерживают и в других государственных структурах РФ. Проректор российской Дипломатической академии Олег Карпович заявил, что ключевой целью Москвы остается "демилитаризация" Украины, а обучающие программы Запада этому противоречат.

"Лишь уничтожение всей системы, при которой наши оппоненты используют украинских жителей в рамках гибридной войны против Москвы, позволит приблизить достижение целей СВО", — заявил Карпович.

В настоящее время в западных странах действует несколько масштабных программ подготовки ВСУ. В частности, Великобритания реализует миссию Interflex, Европейский Союз обучающую программу EUMAM, а США организуют подготовку украинских солдат на своих базах в Германии по стандартам НАТО. По оценкам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину через такие программы прошли более 200 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах.

Также "Комментарии" писали, что в Великобритании призывают отменить военную помощь Украине.



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