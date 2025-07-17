Россия назвала новую "законную цель": ею оказались европейские объекты

Москва фактически признала, что глушит сигналы спутников, которые могут быть вовлечены в поддержку Украины в войне против России. Кроме того, в Кремле заявили, что не считают это нарушением, а жалобы других стран Россия будет просто игнорировать.

Кремль. Фото из открытых источников

Специализированное издание Space Intel Report со ссылкой на документы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, поданных в Радиорегламентный совет Международного союза электросвязи (МСЭ), указывает, что Россия не будет реагировать на жалобы европейских стран, которые используют навигационные спутники как в гражданских, так и в военных целях для помощи Украине. Россия считает их потерявшими право на протест в случае, если она будет глушить сигналы таких спутников.

Таким образом, Москва прямо отметила, что считает европейские спутники, которые, по ее мнению, помогают ВСУ, "законной целью" для радиопомех.

Еще в 2023 году четыре страны ЕС Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург вместе с Украиной подали жалобу в МСЭ на незаконное глушение сигналов. Тогда Россию обвиняли во вмешательстве в GPS-покрытие, что создавало серьезные риски для управления воздушным движением. Также были зафиксированы случаи прерывания трансляций детских телеканалов, заменявшихся пропагандистскими видео о войне.

В начале июля 2025 года к проблеме официально присоединилась Международная организация гражданской авиации (ICAO). Она призвала Россию прекратить создание помех для сигналов GPS, особенно в районе Балтийского моря. Сбои фиксируются в Латвии, Польше, Литве, Эстонии, Финляндии и Швеции, то есть в странах, где движение гражданской авиации чрезвычайно активно и находится вблизи российской границы.

ICAO отметила, что подобные действия создают реальную угрозу полетам и могут привести к катастрофам в воздухе.

Еще в 2022 году Москва намекала, что может считать западные спутники "законной целью" не только для глушения, но и для ударов. В октябре того же года представитель МИД РФ Константин Воронцов заявил в ООН, что "квазигражданская инфраструктура" в космосе может стать мишенью в случае ее привлечения к вооруженным конфликтам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каллас сделала предупреждение для России из-за глушения спутников.

Также "Комментарии" писали, что российские военные объявили всех украинцев своей "законной целью".