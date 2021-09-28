Россия не использует газ как оружие, чтобы наказывать Украину, - Песков

Согласно заявлению спикера Кремля Дмитрия Пескова, Россия не использует природный газ, как оружие давления на другие страны, в том числе и Украину. По его словам, голубое топливо экспортируется в интересах самой РФ и ее граждан. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря российского лидера.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Песков подчеркнул, что газовый контракт, который заключили Венгрия и Российская Федерация, не нацелен на то, чтобы "наказывать" наше государство.

"Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо, чтобы кого-либо наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", — заявил спикер Кремля.

Представитель Владимира Путина также отметил, что использование природного газа в подобном режиме полностью отвечает интересам европейских потребителей, а также стран, предоставляющих условия для транзита, если он экономически выгоден.

Напомним, что правительство Венгрии подписало контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Председатель украинского МИД Дмитрий Кулеба обещает, что Украина ответит на этот удар. Издание "Комментарии" попыталось выяснить, что означает российско-венгерский контракт для Украины и чем наше государство может ответить.

В частности, по словам политтехнолога, директора компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистра международных отношений (King's College London 2004) Тараса Березовца, подобное поведение Венгрии объясняет курсом, который давно выбрал ее премьер Виктор Орбан: отношения с ЕС и НАТО находятся в одной плоскости, отношения с РФ – в другой.





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