В первой половине 2025 года дефицит бюджета Российской Федерации превысил отметку в 3,7 триллиона рублей, что уже явилось серьезным ударом для экономики страны-агрессора. Однако дополнительную финансовую нагрузку России создает и Украина, продолжая уничтожение живой силы и техники оккупантов.

Фото: 24 Канал

Экономический обозреватель Владислав Ширяев в комментарии для 24 Канала отметил, что из-за значительных потерь на фронте российский бюджет вынужден нести дополнительные расходы. Выплаты семьям погибших солдат составляют в среднем от 5 до 10 миллионов рублей, с типичной суммой в районе 7-8 миллионов.

По оценкам западных аналитиков, ежемесячные потери среди российских военных составляют от 10 до 20 тысяч человек, а в отдельные периоды они могут возрасти и до 30 тысяч. Если темп сохранится, Россия может потерять в течение года до 360 тысяч военных.

Если оценить каждого погибшего в эквиваленте 100 тысяч долларов, общие расходы могут составить 36 миллиардов долларов или около 3 триллионов рублей. Таким образом, только компенсации за потери личного состава фактически удваивают бюджетный дефицит.

Ширяев также отметил, что в России наблюдается устойчивая тенденция роста расходов при сокращении поступлений. Кремль больше не в состоянии удерживать бюджетное равновесие, и при текущих условиях финансовая нестабильность будет только углубляться. Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года дефицит бюджета РФ может возрасти до 6–7 триллионов рублей.

По состоянию на 28 июля 2025 года Россия потеряла более 1 миллиона личного состава, а также тысячи единиц техники: более 11 тысяч танков, более 23 тысяч БМП, более 30 тысяч артсистем – и эти цифры постоянно растут.

Портал "Комментарии" уже писал , что Кремль использует Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа Европы. Британский специалист из Лестерского университета и автор книги "Атомный шантаж" Саймон Беннетт заявил в комментарии для Forbes, что, удерживая крупнейшую атомную электростанцию Европы под контролем, Россия создает глобальную угрозу.