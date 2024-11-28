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Россия обещает, что США будут "дрожать" из-за помощи Украине

Сергей Рябков пригрозил США из-за увеличения помощи Украине.

сегодня, 10:51
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Автор:
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Slava Kot

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил США состоянием "дрожи и оторопи" в случае продолжения помощи Украине и большего привлечения к войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия обещает, что США будут "дрожать" из-за помощи Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков дал комментарии пропагандистским СМИ РФ, где критикует "американских планировщиков" и политиков, которые сегодня "с невероятной легкостью" обсуждают удары западным оружием по территории России. По его словам, ранее США имели большие сомнения в таких действиях, однако теперь они исчезли.

"Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопи их охватили. Все-таки их надо приводить в сознание, и то, что сейчас делается с нашей стороны, нацелено ровно на это", — сказал Рябков.

Напомним, что в ноябре президент США Джо Байден снял ограничения для Украины на использование ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Такой шаг Байдена стал ответом на появление в Курской области войск из Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Рябков повторил условия Путина для окончания войны в Украине. Они предполагают отказ Украины от собственных территорий, проведение так называемой денацификации и демилитаризации, а также безъядерный и внеблоковый статус страны. Кроме того, Путин также потребовал снять санкции с РФ за ее вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что в России генерал пригрозил применить ядерное оружие против Канады и американских военных. По его словам, США должны понимать, что от России может быть прямая угроза удара по Соединенным Штатам.



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