Россия обвинила США в бандитизме и воровстве

Запад ведет интенсивную накачку "киевского режима" вооружениями, деньгами, делая ставку на эскалацию конфликта. Об этом на брифинге заявила представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

" Команда уходящего президента Байдена готова буквально на любые действия ради продления агонии своих украинских марионеток, в т.ч. с целью пополнения карманов за счёт созданной коррупционной схемы по перекачке денег через Украину тем на Западе, кто подписывает решения о выделении Киеву огромных сумм ", – заявила россиянка.

Захарова обвинила США в воровстве из-за того, что были утверждены условия получения Киевом займа в размере 20 млрд долларов за счет доходов от замороженных росактивов.

" Мы имеем дело со сведенными в ранг государственной политики бандитизмом и воровством США. Очевидно, своих средств на помощь украинским неонацистам у Вашингтона не осталось. Судя по всему, скоро в ход пойдут настоящие гангстерские приемы ", – подчеркнула Захарова.

Она также выразила мнение, что США и Украина не собираются прекращать войну, а предложения диктатора Путина может положить конец "конфликту в Украине, добиться его всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения. Это предполагает учет реалий "на земле", защиту интересов Российской Федерации, исключающую вмешательство третьих стран".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера оккупанты запустили из Таганрога баллистическую ракету по центру Запорожья. Попадание произошло в частную клинику, где погибли уже 8 человек, ранения получили 22 человека. Люди остаются под завалами, количество жертв может возрасти.