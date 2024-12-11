Россия обвинила США в бандитизме и воровстве

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Недилько Ксения
Запад ведет интенсивную накачку "киевского режима" вооружениями, деньгами, делая ставку на эскалацию конфликта. Об этом на брифинге заявила представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Захарова обвинила США в воровстве из-за того, что были утверждены условия получения Киевом займа в размере 20 млрд долларов за счет доходов от замороженных росактивов.
Она также выразила мнение, что США и Украина не собираются прекращать войну, а предложения диктатора Путина может положить конец "конфликту в Украине, добиться его всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения. Это предполагает учет реалий "на земле", защиту интересов Российской Федерации, исключающую вмешательство третьих стран".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера оккупанты запустили из Таганрога баллистическую ракету по центру Запорожья. Попадание произошло в частную клинику, где погибли уже 8 человек, ранения получили 22 человека. Люди остаются под завалами, количество жертв может возрасти.
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