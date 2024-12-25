Российская Федерация официально выдвинула досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии, обвиняя их в якобы "дискриминации российских соотечественников". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности РИА Новости, со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

По словам Захаровой, Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против государств, которые она называет недружественными. Эти страны, как утверждает представитель российского внешнеполитического ведомства, "на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников".

В своем заявлении Захарова ссылается на международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую в 1965 году.

"Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав россиян вопреки указанной конвенции", — сказала Захарова во время состоявшегося в среду брифинга 25 декабря.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров озвучил новые требования Кремля, чтобы начать переговоры по Украине. Страна-агрессор продолжает манипулировать с темой переговоров по прекращению войны в Украине. Да, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не избегает переговоров по украинской тематике, но якобы Кремль хочет видеть серьезные, конкретные предложения.

Следует отметить, что во время так называемой "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Говоря о возможных переговорах с Украиной и, в частности, с США, российский диктатор подчеркнул, что политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова.

