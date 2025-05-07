Россия оказалась в тупике: США поставили Путина перед серьезной дилеммой

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подписания законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новый пакет санкций против России. Эту инициативу, известную как "санкции Грэма", уже сегодня поддержали более 80 сенаторов США, причем поддержка носит двухпартийный характер — ее одобрили как республиканцы, так и демократы, сообщил экономический эксперт Андрей Новак.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Если закон будет реализован в озвученных параметрах, Россию ожидает один из самых жестких ударов по ее экономике. Планируется введение высоких пошлин на любые страны или компании, продолжающие импортировать российские энергоносители. Кроме того, под ограничение попадет и танкерный флот РФ — более 300 судов, перевозящих нефть и газ.

Результатом станет резкое падение экспортных доходов РФ, являющееся основным источником поступлений в ее бюджет. В условиях уже рекордного дефицита государственного бюджета в первом квартале 2025 года новые санкции могут лишь усугубить финансовый кризис. По обновленным прогнозам бюджетный дефицит вырастет в три раза, а с началом действия санкций — в несколько раз.

По мнению эксперта, в такой ситуации российские власти окажутся перед сложным выбором: продолжать финансирование войны или сокращать социальные расходы, в частности, прекращать выплаты зарплат и пенсий. Возможны также массовые сокращения работников во всех областях, кроме военно-промышленного комплекса.

Уже сейчас статистика показывает, что без учета оборонного сектора ВВП России сократился на 1,6% — впервые с конца 1990-х. Если же санкции вступят в силу в ближайшее время, падение коснется и общего ВВП, включая ВПК.

Все зависит от даты начала действия новых ограничений. С момента их введения большинство стран откажутся от закупки российской нефти и газа, а порты цивилизованного мира перестанут принимать российские танкеры, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Таким образом, РФ потеряет запланированные доходы еще до завершения действующих контрактов.

Как уже писали "Комментарии", Москва продолжает рассматривать Соединенные Штаты как главного противника на мировой арене и намеренно унижает личную репутацию бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.