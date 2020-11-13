Россия построит в Судане военно-морскую базу с ядерными установками

Язык
Coinspot 13.11.2020
BTC/USD
16301.47
ETH/USD
466.56
LTC/USD
64.13
НБУ 13.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Об этом сообщает RT.
Фото: из открытых источников
Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить "любое вооружение, боеприпасы, оборудование", необходимое для работы базы и "для выполнения задач военными кораблями", в том числе с ядерными установками.
Соглашение предусматривает не более четырех боевых кораблей. Одновременно на базе могут находиться до 300 военнослужащих. После утверждения двустороннее соглашение позволит России использовать суданский порт для ремонта и пополнения запасов. Российские корабли будут освобождены от досмотра и обысков.
По данным издания Meduza, базу создадут возле города Порт-Судан. Как отметили журналисты, на спутниковой карте уже можно наблюдать четыре военных корабля в этом регионе.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Средиземном море у берегов Турции столкнулись греческий танкер и турецкое рыболовное судно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости