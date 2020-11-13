Россия построит в Судане военно-морскую базу с ядерными установками

Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Об этом сообщает RT.

Фото: из открытых источников

Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить "любое вооружение, боеприпасы, оборудование", необходимое для работы базы и "для выполнения задач военными кораблями", в том числе с ядерными установками.

Соглашение предусматривает не более четырех боевых кораблей. Одновременно на базе могут находиться до 300 военнослужащих. После утверждения двустороннее соглашение позволит России использовать суданский порт для ремонта и пополнения запасов. Российские корабли будут освобождены от досмотра и обысков.





По данным издания Meduza, базу создадут возле города Порт-Судан. Как отметили журналисты, на спутниковой карте уже можно наблюдать четыре военных корабля в этом регионе.

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